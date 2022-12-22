Байден пожартував про зброю, Зеленський відповів. Чому США не дають все одразу?

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Байден пожартував про зброю, Зеленський відповів. Чому США не дають все одразу?

47 хвилин(и) тому

Під час пресконференції президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського пролунало запитання української журналістки, чому США не дадуть все необхідне для прискорення звільнення України.

Джо Байден відповів жартом.

"Його відповідь - так", - сказав Байден і показав рукою на Володимира Зеленського. Український президент відреагував: "Я погоджуюся". Зал на цей епізод відреагував сміхом.

Потім Джо Байден пояснив, чому провів сотні годин у переговорах з союзниками по НАТО, переконуючи їх не припиняти допомогу Україні.