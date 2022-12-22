Байден пожартував про зброю, Зеленський відповів. Чому США не дають все одразу?
Байден пожартував про зброю, Зеленський відповів. Чому США не дають все одразу?
Під час пресконференції президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського пролунало запитання української журналістки, чому США не дадуть все необхідне для прискорення звільнення України.
Джо Байден відповів жартом.
"Його відповідь - так", - сказав Байден і показав рукою на Володимира Зеленського. Український президент відреагував: "Я погоджуюся". Зал на цей епізод відреагував сміхом.
Потім Джо Байден пояснив, чому провів сотні годин у переговорах з союзниками по НАТО, переконуючи їх не припиняти допомогу Україні.
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