У контрольованому РФ Маріуполі зносять театр. Обіцяли “відбудувати”

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У контрольованому РФ Маріуполі зносять театр. Обіцяли “відбудувати”

17 хвилин(и) тому

У Маріуполі призначена Кремлем влада зносить зруйновані під час бомбардувань стіни драматичного театру. Під час російського штурму міста у будівлі від авіабомби могли загинути сотні людей. Це сталося 16 березня 2022 року.

Російські державні ЗМІ активно поширюють інформацію про “відбудову” міста. Драмтеатр став одним із сумних символів воєнного часу. Будівля дуже постраждала. Тут розташовувалося укриття для цивільних мешканців.