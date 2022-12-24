Смертельний удар Росії по Херсону на Різдво. Перші кадри
Смертельний удар Росії по Херсону на Різдво. Перші кадри
У переддень Різдва Херсон знову опинився під ударом.
Росіяни обстріляли центр міста з артилерії. Загинули щонайменше семеро людей, а понад пів сотні – зазнали поранень, з них 18 - у важкому стані.
Обстріл відбувся біля центрального ринку в базарний день.
Під вогонь також потрапив торговельний центр, житлові будинки, адмінбудівлі – місця, великого скупчення людей.
Президент Зеленський назвав цей обстріл терактом.
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