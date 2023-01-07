Перше богослужіння ПЦУ в лаврі. Як це було

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Перше богослужіння ПЦУ в лаврі. Як це було

34 хвилин(и) тому

Вперше у Києво-Печерській лаврі провела службу Православна церква України.

Близько тисячі вірян відвідали різдвяне богослужіння в Успенському соборі, яке здійснив митрополит Епіфаній.

Дотепер правити служби там могла лише УПЦ МП.

Однак заповідник "Києво-Печерська лавра" не подовжив із УПЦ МП договір про оренду Трапезної церкви та Успенського собору із 1 січня 2023 року.