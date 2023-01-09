Краматорськ. Іноземні журналісти спростували заяви Росії про вбивство 600 військових
Краматорськ. Іноземні журналісти спростували заяви Росії про вбивство 600 військових
Журналісти західних видань не знайшли жодних доказів на підтвердження заяв Росії про масову загибель українських військових у Краматорську.
На вихідних представник міноборони РФ сказав, що внаслідок російських ракетних ударів вбито 600 воїнів ЗСУ, які начебто перебували в двох гуртожитках освітніх закладів.
Однак, оглянувши сліди обстрілу поблизу цих будівель і поспілкувавшись з місцевими жителями, журналісти не побачили слідів того, що там загинули військові.
Відео за матеріалами France Télévision і Reuters.
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