Краматорськ. Іноземні журналісти спростували заяви Росії про вбивство 600 військових

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Краматорськ. Іноземні журналісти спростували заяви Росії про вбивство 600 військових

23 хвилин(и) тому

Журналісти західних видань не знайшли жодних доказів на підтвердження заяв Росії про масову загибель українських військових у Краматорську.

На вихідних представник міноборони РФ сказав, що внаслідок російських ракетних ударів вбито 600 воїнів ЗСУ, які начебто перебували в двох гуртожитках освітніх закладів.

Однак, оглянувши сліди обстрілу поблизу цих будівель і поспілкувавшись з місцевими жителями, журналісти не побачили слідів того, що там загинули військові.

Відео за матеріалами France Télévision і Reuters.