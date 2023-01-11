Як на "Золотому глобусі" згадували Україну. Зеленський, Шон Пенн, “Аватар”

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Як на "Золотому глобусі" згадували Україну. Зеленський, Шон Пенн, “Аватар”

24 хвилин(и) тому

У Каліфорнії відбулася 80-та церемонія вручення нагород Golden Globe, де відзначають найкращі американські фільми і телепрограми.

Через відеозв’язок перед публікою виступив президент України Володимир Зеленський. Він подякував західному світові за підтримку України і висловив сподівання, що війна не перетвориться на третю світову.