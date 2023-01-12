Соледар: "Ситуація складна, але стабільна"
Соледар: "Ситуація складна, але стабільна"
Соледар залишається полем інтенсивних боїв між ЗСУ та російськими військовими і найманцями.
Міноборони РФ стверджує, ніби їхні підрозділи вже заблокували місто на Донбасі з півдня і півночі. Українські військові кажуть, що утримують позиції.
Супутникові знімки виявили, як сильно зруйноване місто, в якому в останні місяці війни точаться кровопролитні бої.
Порівняння з попередніми зображеннями свідчить, що серед зруйнованих будинків у Соледарі є школа та кілька сільськогосподарських споруд, а вирви від бомб і снарядів поцяткували поля і дороги навколо населеного пункту.
Дивіться наш Youtube! Там більше відео, ніж на сайті.