Пінгвіни оточили українську станцію в Антарктиді

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Пінгвіни оточили українську станцію в Антарктиді

40 хвилин(и) тому

Поки українські військові захищають землю від росіян в окопах, українські полярники "окопують" антарктичну станцію "Академік Вернадський", захищаючись від… пінгвінів.

Звісно, це некоректне порівняння, бо пінгвіни – миролюбні істоти.

Та і загалом - про окопи полярники пожартували.

Але правда у тому, що через потепління у регіоні пінгвіни буквально заполонили околиці станції.