Пінгвіни оточили українську станцію в Антарктиді
Пінгвіни оточили українську станцію в Антарктиді
Поки українські військові захищають землю від росіян в окопах, українські полярники "окопують" антарктичну станцію "Академік Вернадський", захищаючись від… пінгвінів.
Звісно, це некоректне порівняння, бо пінгвіни – миролюбні істоти.
Та і загалом - про окопи полярники пожартували.
Але правда у тому, що через потепління у регіоні пінгвіни буквально заполонили околиці станції.
Дивіться нашYouTube! Там більше відео, ніж на сайті.