"Україні потрібен "кулак" з 400 танків" - польський генерал

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"Україні потрібен "кулак" з 400 танків" - польський генерал

28 хвилин(и) тому

Росія може напасти на Україну з власної території, а білоруський напрямок буде лише відволікати увагу, вважає польський генерал, екскомандувач сухопутних військ польської армії Вальдемар Скшипчак.

Він переконаний, що саме зараз настав час у рази збільшити допомогу зброєю Україні, включно з далекобійними ракетами, що завдають удари на відстань 300 й більше кілометрів. Для перемоги у війні та звільненні своїх територій від російських сил Україні потрібен також "кулак" з 300-400 танків, бронетехніка та сучасні багатоцільові літаки, пояснює генерал Скшипчак.

Вальдемар Скшипчак є одним із тих польських військових експертів, що пояснює для суспільства та політиків своєї країни суть подій на полях битв в Україні.

У 2006-2009 роках Вальдемар Скшипчак командував сухопутними військами польського війська. Перед тим він очолював багатонаціональну дивізію в Іраку, де служили й українські військові. Після командування польськими СП Вальдемар Скшипчак також працював заступником міністра оборони Польщі.