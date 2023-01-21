Рідкісні кадри тварин в українських лісах: ведмеді, рисі, вовки

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Рідкісні кадри тварин в українських лісах: ведмеді, рисі, вовки

44 хвилин(и) тому

Зустріти в лісі живого ведмедя чи вовка нині – велика рідкість, кажуть зоологи. Диких тварин стає дедалі менше і вони ретельніше ховаються від людей. Війна лише погіршує ситуацію.

На кадрах із фотопасток, які ВВС Україна передали у Всесвітньому фонді природи (WWF-Україна), можна роздивитися ведмедів, вовків, рисів й інших тварин, які живуть у карпатських і поліських лісах.

За допомогою таких камер дослідники стежать за популяціями великих хижаків і вивчають їхню поведінку. Адже саме дикі тварини, особливо такі як ведмідь, рись і вовк, є маркерами стану екосистем, кажуть у WWF-Україна.

Через війну в Україні вже постраждали майже третина лісів. 900 заповідних територій заміновані або уражені боєприпасами. А це - також оселища диких і рідкісних видів тварин.