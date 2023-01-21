Удар по Дніпру: "Знайти тіло вже неможливо"

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Удар по Дніпру: "Знайти тіло вже неможливо"

1 година тому

У 2022 Роман Журавський був вимушений залишити рідний Торецьк, життя в якому стало надто небезпечним через атаки росіян, і з сім'єю переїхав до Дніпра.

Серед тих, хто переїхав з ним, була і мама - Олена Михайлівна. Про жінку Роман відгукується дуже тепло...

14 січня Олена Михайлівна була у під'їзді будинку, в який влучила російська ракета.

Роман розказує, що оглянув уже багато тіл та решток жертв того удару, але жодне з них не є бодай схожим на його маму.

Олена Михайлівна - серед десятка людей, яких досі вважають зниклими безвісти внаслідок атаки. І надії відшукати її тіло у Романа лишається дедалі менше.