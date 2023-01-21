Авіакатастрофа вертольота: похорони в Києві й Броварах

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Авіакатастрофа вертольота: похорони в Києві й Броварах

1 година тому

У Броварах прощалися із Міланою Пономаренко та її мамою Оленою, які загинули через падіння вертольота з керівництвом МВС.

А в Києві останню шану віддавали загиблим урядовцям міністру внутрішніх справ Денису Монастирському, його першому заступнику Євгену Єніну та держсекретарю МВС Юрію Лубковичу, іншим пасажирам та пілотам вертольота.

Загалом загинули 14 людей - всі, хто був у гвинтокрилі, а також четверо цивільних на землі, серед яких одна дитина.