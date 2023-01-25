"Рука героя" для героїв. Поранених українців починають протезувати біонічними кінцівками

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

"Рука героя" для героїв. Поранених українців починають протезувати біонічними кінцівками

16 хвилин(и) тому

Віталій втратив ліву руку на фронті, захищаючи Україну від російського нападу.

Тепер ветеран отримав протез - найсучаснішу біонічну руку виробництва британської компанії Open Bionics.

Фірма співпрацює з українським благодійним фондом Superhumans, який прагне подарувати нові кінцівки - і нову якість життя - пораненим унаслідок бойових дій українцям, як військовим, так і цивільним.

За словами Віталія, він й не сподівався, що протез буде настільки функціональним та зручним. Його модель біонічної руки називається Hero Arm - це співзвучно ідеї, яку вкладає у проєкт фонд Superhumans, адже для українців їхні воїни - герої.