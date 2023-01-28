"Металева бочка". Як працює модульне укриття для бійців в окопах на фронті
"Металева бочка". Як працює модульне укриття для бійців в окопах на фронті
Українські військові, що воюють на передовій, отримують новий захист від артилерійських обстрілів.
Шестиметрова конструкція у формі циліндра виготовлена з міцного металу. Її можна закопати у траншеї чи бліндажі і ховатися у разі небезпеки.
Всередині є місця для зброї, відпочинку, передбачена можливість обігріву.
Конструкцію розробила компанія "Метінвест" спільно зі Збройними Силами України.
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