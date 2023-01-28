"Металева бочка". Як працює модульне укриття для бійців в окопах на фронті

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"Металева бочка". Як працює модульне укриття для бійців в окопах на фронті

13 хвилин(и) тому

Українські військові, що воюють на передовій, отримують новий захист від артилерійських обстрілів.

Шестиметрова конструкція у формі циліндра виготовлена з міцного металу. Її можна закопати у траншеї чи бліндажі і ховатися у разі небезпеки.

Всередині є місця для зброї, відпочинку, передбачена можливість обігріву.

Конструкцію розробила компанія "Метінвест" спільно зі Збройними Силами України.