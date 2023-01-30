"Борисе, я не хочу завдавати тобі болю, але..."

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"Борисе, я не хочу завдавати тобі болю, але..."

22 хвилин(и) тому

Путін пригрозив Борису Джонсону ракетним ударом під час телефонного дзвінка перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

За словами колишнього британського прем'єра, російський президент сказав йому, що це зайняло б усього "одну хвилину".

Про це йдеться у документальній стрічці ВВС "Путін проти Заходу", прем'єра якої запланована на 30 січня.

У Кремлі відкинули слова Джонсона, назвавши їх брехнею. Речник Путіна заявив, що під час телефонної розмови лідер РФ навпаки вказав британському лідеру на небезпеку ракетних ударів по Росії, а не з неї.