"Борисе, я не хочу завдавати тобі болю, але..."
"Борисе, я не хочу завдавати тобі болю, але..."
Путін пригрозив Борису Джонсону ракетним ударом під час телефонного дзвінка перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну.
За словами колишнього британського прем'єра, російський президент сказав йому, що це зайняло б усього "одну хвилину".
Про це йдеться у документальній стрічці ВВС "Путін проти Заходу", прем'єра якої запланована на 30 січня.
У Кремлі відкинули слова Джонсона, назвавши їх брехнею. Речник Путіна заявив, що під час телефонної розмови лідер РФ навпаки вказав британському лідеру на небезпеку ракетних ударів по Росії, а не з неї.
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