Як Зеленський обійняв журналістку ВВС Україна

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Як Зеленський обійняв журналістку ВВС Україна

35 хвилин(и) тому

Володимир Зеленський обійняв журналістку ВВС Україна Наталю Гончарову.

Це сталося у Лондоні на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Перш ніж поставити британському прем'єру запитання кореспондентка висловила бажання обійнятися з українським президентом. Той зреагував блискавично.