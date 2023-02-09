Як Зеленський обійняв журналістку ВВС Україна
Як Зеленський обійняв журналістку ВВС Україна
Володимир Зеленський обійняв журналістку ВВС Україна Наталю Гончарову.
Це сталося у Лондоні на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.
Перш ніж поставити британському прем'єру запитання кореспондентка висловила бажання обійнятися з українським президентом. Той зреагував блискавично.
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