Чому прикордонний Білгород у Росії так сильно підтримує Путіна, але боїться війни

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Чому прикордонний Білгород у Росії так сильно підтримує Путіна, але боїться війни

18 хвилин(и) тому

Для більшості росіян війна в Україні – явище скоріше віртуальне, про яке знають здебільшого з новин по телевізору.

А от жителі Білгорода, що за кількадесят кілометрів від українського кордону, мають про війну більш реалістичне уявлення.

Деякі райони тут зазнають постійних обстрілів, а в українському інформпросторі Білгород відомий як місто так званої "бавовни", де вибухають нафтобази, горять склади та фіксуються "прильоти". Україна заперечує причетність до цих випадків.

Усі, з ким наші кореспонденти спілкувалися у Білгороді, кажуть, що живуть у страху перед українськими обстрілами. Але при цьому забувають згадати, що це їхня країна напала на Україну.

Матеріал Стіва Розенберга та Вілла Вернона.