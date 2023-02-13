Чи можуть тварини передбачити землетрус?
Чи можуть тварини передбачити землетрус?
Після смертельних землетрусів у Туреччині та Сирії мережею почали гуляти вірусні відео, на яких тварини нібито дивно поводяться, сповіщаючи нас про майбутнє лихо.
Ці відео зібрали мільйони переглядів, але наскільки вони близькі до реальності? Чи справді тварини здатні відчути наближення природних катастроф на кшталт землетрусів і завчасно нас попередити?
Ми показали зібрані у мережі відео експерту з поведінки тварин і попросили його проаналізувати їх з точки зору науки.
Дивіться нашYouTube - там більше відео, ніж на сайті.