Чи можуть тварини передбачити землетрус?

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Чи можуть тварини передбачити землетрус?

35 хвилин(и) тому

Після смертельних землетрусів у Туреччині та Сирії мережею почали гуляти вірусні відео, на яких тварини нібито дивно поводяться, сповіщаючи нас про майбутнє лихо.

Ці відео зібрали мільйони переглядів, але наскільки вони близькі до реальності? Чи справді тварини здатні відчути наближення природних катастроф на кшталт землетрусів і завчасно нас попередити?

Ми показали зібрані у мережі відео експерту з поведінки тварин і попросили його проаналізувати їх з точки зору науки.