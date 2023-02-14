Битва за Бахмут. Репортаж з міста-фортеці

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Битва за Бахмут. Репортаж з міста-фортеці

11 хвилин(и) тому

Місто Бахмут на Донеччині вже стало символом українського опору у війні проти Росії.

Вже протягом кількох місяців росіяни відчайдушно намагаються захопити місто, але поки що їхні спроби марні.

Натомість вони нещадно руйнують обстрілами те, що не можуть взяти під контроль.

Вулиці Бахмута перетворилися на згарища і руїни, а рухатися містом можна тільки по одному і швидкими перебіжками – росіяни всього за пару кілометрів звідси, і все, що рухається, може стати мішенню.

Наша знімальна група провела день із бійцями 93-ї бригади, які боронять Бахмут.

Ці військові ведуть боротьбу не лише із росіянами, але й з часом – хлопці якнайшвидше потребують нового озброєння, адже зараз вони відбиваються від ворога старими снарядами.

Матеріал Орли Герін.