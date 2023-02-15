"На них чекають смерть і чорні пакети" - як ЗСУ охороняють кордон з Білоруссю

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"На них чекають смерть і чорні пакети" - як ЗСУ охороняють кордон з Білоруссю

9 хвилин(и) тому

Чи слід чекати на вторгнення військ з Білорусі? Це питання вже досить довго не дає спокою багатьом українцям.

І тоді, як одні посадовці кажуть, що це малоймовірно, в інших звітах ідеться про те, що це лише питання часу. Факт у тому, що кордон України із Білоруссю посилено укріплюють.

Десь зводять захисну стіну, а десь – риють довгі окопи.

Роман Лебедь та Іван Єрмаков були під самою межею, аби на власні очі пересвідчитися, наскільки там готові до можливої зустрічі ворога.