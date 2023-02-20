Байден розповів, про що говорив із Зеленським у день вторгнення

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Байден розповів, про що говорив із Зеленським у день вторгнення

47 хвилин(и) тому

Президент США Джо Байден несподівано приїхав до Києва, щоб ще раз заявити про американську підтримку в боротьбі проти російської агресії.

Під час пресконференції президент США згадав про розмову з Зеленським у день повномасштабного вторгнення РФ.

За словами Джо Байдена, президент Зеленський попросив тоді зібрати лідерів світу, щоб підтримати Україну.