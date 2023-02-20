Байден розповів, про що говорив із Зеленським у день вторгнення
Байден розповів, про що говорив із Зеленським у день вторгнення
Президент США Джо Байден несподівано приїхав до Києва, щоб ще раз заявити про американську підтримку в боротьбі проти російської агресії.
Під час пресконференції президент США згадав про розмову з Зеленським у день повномасштабного вторгнення РФ.
За словами Джо Байдена, президент Зеленський попросив тоді зібрати лідерів світу, щоб підтримати Україну.
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