Десант росіян у Гостомелі: чому все пішло не так?

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Десант росіян у Гостомелі: чому все пішло не так?

49 хвилин(и) тому

Гостомельський аеропорт мав стати воротами до Києва для російських військ. Але натомість став місцем їхньої масової загибелі та провалу спроби захопити українську столицю.

Битва за летовище тривала з 24 лютого до кінця березня. Українські сили оборони аеропорту підірвали злітно-посадкову смугу й таким чином унеможливили висадку та переправлення далі - до Академмістечка й Святошина в Києві - щонайменше трьох тисяч російських десантників.

Саме тих, яких відправили завойовувати столицю буцімто за три дні. Але що саме пережили ті захисники аеропорту, які першими - вранці 24 лютого - побачили десятки російських ударних гелікоптерів над Гостомелем і пережили перші ракетні обстріли?

Українські прикордонники та нацгвардійці в той день дивилися не раз в очі смерті. Десятки з них потрапили в полон до того, як підоспіла допомога від бригад ЗСУ. Мої колеги повернулися до пошкодженого, але так і непідкореного Гостомеля й поспілкувалися з тими, хто першими зустрів російських елітний десант.

Відео Оксани Тороп, Жанни Безп’ятчук, Кевіна Маккрегора, Олександра Шпігунова.