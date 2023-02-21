Король Чарльз відвідав бійців ЗСУ на навчаннях у Британії. Про що говорили
Король Чарльз відвідав бійців ЗСУ на навчаннях у Британії. Про що говорили
Король Чарльз приїхав до українських військових, які тренуються в Англії.
У графстві Вілтшир українці вчаться, зокрема, застосовувати британські реактивні системи залпового вогню з дальністю пострілу понад 80 км.
"Ви дивовижні, я не знаю, як вам це вдається. Я захоплююся", - сказав король одному з українських офіцерів.
Близько 20 тисяч українців пройдуть інтенсивний п’ятитижневий курс підготовки до бойових дій.
Дивіться нашYouTube - там більше відео, ніж на сайті.