Король Чарльз відвідав бійців ЗСУ на навчаннях у Британії. Про що говорили

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Король Чарльз відвідав бійців ЗСУ на навчаннях у Британії. Про що говорили

28 хвилин(и) тому

Король Чарльз приїхав до українських військових, які тренуються в Англії.

У графстві Вілтшир українці вчаться, зокрема, застосовувати британські реактивні системи залпового вогню з дальністю пострілу понад 80 км.

"Ви дивовижні, я не знаю, як вам це вдається. Я захоплююся", - сказав король одному з українських офіцерів.

Близько 20 тисяч українців пройдуть інтенсивний п’ятитижневий курс підготовки до бойових дій.