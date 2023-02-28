На кілька годин молодший за війну. Історія хлопчика, який народився 24 лютого у Сумах
На кілька годин молодший за війну. Історія хлопчика, який народився 24 лютого у Сумах
24 лютого 2022 року сумчанка Анастасія Гавришенко стала мамою вдруге.
Лікарі пророкували їй пологи на 8 березня.
Але молодшого сина Артема вона народила тоді, коли російська військова техніка входила в її рідне місто.
Анастасія розповіла ВВС Україна, яким був перший рік життя Артема та про що мріє родина Гавришенків.
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