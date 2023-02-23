Маріуполь - як сьогодні виглядає окуповане місто
Маріуполь - як сьогодні виглядає окуповане місто
Росія захопила Маріуполь наприкінці травня 2022 року – після тривалої важкої оборони міста, зокрема бійцями ЗСУ та інших формувань на заводі "Азовсталь".
Під час наступу росіяни знищили багато будинків та інших споруд.
У місті щодня гинули люди. Скільки саме жертв – ніхто не знає, оскільки окупаційна влада не пускає туди навіть представників міжнародних організацій.
Але про їхню кількість можуть говорити численні масові цвинтарі, які досі продовжують з’являтися довкола Маріуполя.
Як захоплене росіянами місто виглядає зараз, коли вже понад пів року прожило в окупації?