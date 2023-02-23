Маріуполь - як сьогодні виглядає окуповане місто

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Маріуполь - як сьогодні виглядає окуповане місто

18 хвилин(и) тому

Росія захопила Маріуполь наприкінці травня 2022 року – після тривалої важкої оборони міста, зокрема бійцями ЗСУ та інших формувань на заводі "Азовсталь".

Під час наступу росіяни знищили багато будинків та інших споруд.

У місті щодня гинули люди. Скільки саме жертв – ніхто не знає, оскільки окупаційна влада не пускає туди навіть представників міжнародних організацій.

Але про їхню кількість можуть говорити численні масові цвинтарі, які досі продовжують з’являтися довкола Маріуполя.