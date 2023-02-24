“Для виживання Росії вона має віддати наші території”. Зеленський про рік війни

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

“Для виживання Росії вона має віддати наші території”. Зеленський про рік війни

31 хвилин(и) тому

Минув майже рік, відколи він змінив свої ділові костюми з краватками на мілітарні футболки та світшоти.

Змагаючись за крісло президента України у 2019 році, Володимир Зеленський навряд чи міг уявити, що за якийсь час йому доведеться стати воєнним лідером та протистояти російській агресії.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії його життя, як і життя багатьох українців, перевернулося із ніг на голову.

Тепер президент живе на Банковій, рідко бачиться із родиною і щодня звертається до українців із черговою промовою, аби підтримати їх та мотивувати на боротьбу.

Наш кореспондент Джон Сімпсон зустрівся із Володимиром Зеленським, аби розпитати його про те, як для нього минув цей рік війни і що чекає на Україну далі.