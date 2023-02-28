Як Україна пропустила російські війська на Півдні

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Як Україна пропустила російські війська на Півдні

29 хвилин(и) тому

Військові експерти вважали, що Україна встигне підготувати оборону ключових міст на півдні країни до того моменту, коли супротивник встигне дістатися до них.

Але мости через Чонгар та канали не були підірвані. І російські війська змогли спокійно, без особливих перешкод, переїхати адміністративний кордон з Кримом.

Армія РФ проїхала понад 100 км буквально за кілька годин та взяла під контроль Нову Каховку. До опівдня вони була біля Антонівського мосту на підході до Херсона. За кілька днів вона захопили територію, більшу за Швейцарію.

Як російські війська змогли фактично безперешкодно перейти через межу із Кримом?Як вони змогли захопити величезну територію на Херсонщині за лічені години? І за рахунок чого Україні вдалося зрештою зірвати плани бліцкригу на Півдні?

Репортаж Абдуджаліла Абдурасулова з Миколаєва.