Історії чотирьох українок, які пішли воювати

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Історії чотирьох українок, які пішли воювати

13 хвилин(и) тому

Минув рік від початку вторгнення Росії в Україну. Війна справила величезний вплив на народ України. Понад 8 мільйонів осіб виїхало за кордон.

А життя тих, хто залишився, зазнало глибоких змін. Багато українців взяли на себе нові обов’язки, щоб зробити свій внесок у захист країни.

Серед них і чотири українські жінки, з якими зустрілася кореспондентка BBC Ліз Дюсет.