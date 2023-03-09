"Це могла би бути моя квартира". Україна оговтується від масованого обстрілу

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"Це могла би бути моя квартира". Україна оговтується від масованого обстрілу

1 година тому

У ніч проти 9 березня Росія вдарила по Україні 81 ракетою та вісьмома "шахедами".

У Золочеві на Львівщині загинули п'ятеро людей, на Дніпропетровщині - одна людина.

Атак зазнала й Одещина, Миколаївщина, Харків та Київ.

Через обстріли певний час була знеструмлена й окупована російськими військами Запорізька АЕС.