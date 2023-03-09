"Це могла би бути моя квартира". Україна оговтується від масованого обстрілу
"Це могла би бути моя квартира". Україна оговтується від масованого обстрілу
У ніч проти 9 березня Росія вдарила по Україні 81 ракетою та вісьмома "шахедами".
У Золочеві на Львівщині загинули п'ятеро людей, на Дніпропетровщині - одна людина.
Атак зазнала й Одещина, Миколаївщина, Харків та Київ.
Через обстріли певний час була знеструмлена й окупована російськими військами Запорізька АЕС.
Дивіться нашYouTube! Там більше відео, ніж на сайті.