"Я загинула разом із ним під Гуляйполем": як живуть вдови українських військових
Ці жінки живуть серед нас і їх щодня стає дедалі більше.
Вони молоді, вродливі, успішні, але у їхніх поглядах – біль та спустошення, бо їхні чоловіки вже ніколи не повернуться з фронту.
Таких жінок називають "вдовами", але самі вони не сприймають це слово стосовно себе. "Ми не вдови, ми - дружини загиблих героїв", - кажуть вони.
Українська влада не називає кількість загиблих у війні військових, але кожна з цих жінок має власну цифру і власну ціну того, що вони втратили.
Але вони не були готові до того, що після смерті своїх чоловіків, які воювали за Україну, їм доведеться воювати за власне місце у суспільстві.
Ми зустрілися із трьома молодими жінками, які втратили коханих на війні, і записали їхні історії.
Над матеріалом працювали: Анастасія Грібанова та Іван Єрмаков.
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