"Я загинула разом із ним під Гуляйполем": як живуть вдови українських військових

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"Я загинула разом із ним під Гуляйполем": як живуть вдови українських військових

35 хвилин(и) тому

Ці жінки живуть серед нас і їх щодня стає дедалі більше.

Вони молоді, вродливі, успішні, але у їхніх поглядах – біль та спустошення, бо їхні чоловіки вже ніколи не повернуться з фронту.

Таких жінок називають "вдовами", але самі вони не сприймають це слово стосовно себе. "Ми не вдови, ми - дружини загиблих героїв", - кажуть вони.

Українська влада не називає кількість загиблих у війні військових, але кожна з цих жінок має власну цифру і власну ціну того, що вони втратили.

Але вони не були готові до того, що після смерті своїх чоловіків, які воювали за Україну, їм доведеться воювати за власне місце у суспільстві.

Ми зустрілися із трьома молодими жінками, які втратили коханих на війні, і записали їхні історії.

Над матеріалом працювали: Анастасія Грібанова та Іван Єрмаков.

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