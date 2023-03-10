Прощання з Дмитром Коцюбайлом із позивним "Да Вінчі"

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Прощання з Дмитром Коцюбайлом із позивним "Да Вінчі"

57 хвилин(и) тому

У Києві в останню путь провели Дмитра Коцюбайла із позивним "Да Вінчі".

Його відспівували у Михайлівському золотоверхому соборі.

Жалобну церемонію відвідав президент Володимир Зеленський у супроводі прем'єр-міністра Фінляндії Санни Марін, яка перебуває в Україні. Попрощатися з Дмитром Коцюбайлом також прийшли Валерій Залужний, Кирило Буданов та Олексій Резніков.

"Да Вінчі" було 27 років. До війська він потрапив добровольцем у 18.

Дмитро був одним із наймолодших комбатів України. Він очолював батальйон "Вовки Да Вінчі" у складі 67-мої окремої механізованої бригади.

Загинув "Да Вінчі" під Бахмутом, де зараз точаться найзапекліші бої.

Президент Зеленський посмертно нагородив воїна "Хрестом бойових заслуг", який передав його матері Оксані.