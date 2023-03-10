Прощання з Дмитром Коцюбайлом із позивним "Да Вінчі"
У Києві в останню путь провели Дмитра Коцюбайла із позивним "Да Вінчі".
Його відспівували у Михайлівському золотоверхому соборі.
Жалобну церемонію відвідав президент Володимир Зеленський у супроводі прем'єр-міністра Фінляндії Санни Марін, яка перебуває в Україні. Попрощатися з Дмитром Коцюбайлом також прийшли Валерій Залужний, Кирило Буданов та Олексій Резніков.
"Да Вінчі" було 27 років. До війська він потрапив добровольцем у 18.
Дмитро був одним із наймолодших комбатів України. Він очолював батальйон "Вовки Да Вінчі" у складі 67-мої окремої механізованої бригади.
Загинув "Да Вінчі" під Бахмутом, де зараз точаться найзапекліші бої.
Президент Зеленський посмертно нагородив воїна "Хрестом бойових заслуг", який передав його матері Оксані.
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