100 км руїн у Street View. Віртуальна прогулянка зруйнованими українськими містами

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100 км руїн у Street View. Віртуальна прогулянка зруйнованими українськими містами

10 хвилин(и) тому

Фотограф Микола Омельченко за мирних часів знімав вулиці України для Google Street View. Після повномасштабного вторгнення він вирішив воювати за Україну з фотокамерою.

Микола створив віртуальний музей "Війна впритул", матеріали якого лягли в основу проєкту Undeniable Street View.

Туди увійшли кадри зі 100 км українських доріг та вулиць, понівечених росіянами під час війни.

Користувачі з будь-якої точки світу можуть побачити, як раніше виглядали колись квітучі місця, що тепер лежать в руїнах, і зробити власні висновки про природу російсько-української війни.

Уже понад три мільйони людей прогулялися цим воєнним Street View. Автори проєкту сподіваються, що зможуть використати його у якості доказу російських злочинів на майбутньому суді проти Росії.