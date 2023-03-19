100 км руїн у Street View. Віртуальна прогулянка зруйнованими українськими містами
Фотограф Микола Омельченко за мирних часів знімав вулиці України для Google Street View. Після повномасштабного вторгнення він вирішив воювати за Україну з фотокамерою.
Микола створив віртуальний музей "Війна впритул", матеріали якого лягли в основу проєкту Undeniable Street View.
Туди увійшли кадри зі 100 км українських доріг та вулиць, понівечених росіянами під час війни.
Користувачі з будь-якої точки світу можуть побачити, як раніше виглядали колись квітучі місця, що тепер лежать в руїнах, і зробити власні висновки про природу російсько-української війни.
Уже понад три мільйони людей прогулялися цим воєнним Street View. Автори проєкту сподіваються, що зможуть використати його у якості доказу російських злочинів на майбутньому суді проти Росії.
Дивіться нашYouTube! Там більше відео, ніж на сайті.