Путін у Маріуполі - що йому насправді показали

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Путін у Маріуполі - що йому насправді показали

31 хвилин(и) тому

У Росії заявили, що президент Володимир Путін несподівано приїхав до Маріуполя - українського портового міста, захопленого російськими військами минулого року після того, як вони перетворили його більшу частину на руїни.

"Володимир Путін прилетів до Маріуполя на гелікоптері. За кермом автомобіля він об'їхав кілька районів міста, оглянув берегову лінію у районі яхт-клубу, будівлю театру, пам'ятні місця", - стверджує його пресслужба.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко, коментуючи кадри з Путіним, сказав, що ВВС, що "військовий злочинець відвідав місце злочину".

ВВС не може підтвердити, де саме та за яких обставин записувалися ці ролики.