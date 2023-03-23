Мить удару по багатоповерхівках у Запоріжжі

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Мить удару по багатоповерхівках у Запоріжжі

47 хвилин(и) тому

Одна з ракет, які Росія спрямувала на Запоріжжя, вибухнула між двома багатоквартирними будинками.

Внаслідок удару щонайменше одна людина загинула і кількадесят зазнали поранень. 25 постраждалих потрапили до лікарень, серед них двоє дітей.

Президент Зеленський назвав удар по Запоріжжю проявом "звірячої жорстокості" і закликав світ не звикати до таких кадрів з України.