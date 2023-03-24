"Скажи це Путіну!" Приголомшливий виступ прем'єрки Італії Мелоні на захист України

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"Скажи це Путіну!" Приголомшливий виступ прем'єрки Італії Мелоні на захист України

23 хвилин(и) тому

Джорджа Мелоні відповіла депутатці, яка закликала припинити допомогу Україні.

Членкиня нижньої палати парламенту Еліза Скутеллі з партії "Рух 5 зірок", яка належить до урядової коаліції, запропонувала рухатися до миру в Україні шляхом відмови постачання Києву допомоги.

На це прем'єр-міністерка Італії, яка відвідувала Україну після повномасштабного вторгнення Росії, відповіла, що такі дії і риторика означатимуть схвалення дій Москви. І запропонувала депутатці звернутися до Путіна.

Промову прем'єрки парламентарі зустріли оваціями.