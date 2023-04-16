Щойно звільнений з полону куштує паску. На Великдень 130 полонених повернулися додому
Щойно звільнений з полону куштує паску. На Великдень 130 полонених повернулися додому
Україна і Росія провели другий за тиждень обмін полоненими.
На Великдень додому повернулося 130 українських військових, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Раніше, 10 квітня, вдалося звільнити сто воїнів.
Серед звільнених на Великдень – лише солдати і сержанти.
Більшість із них потрапили в полон на Бахмутському і Соледарському напрямках.
Цим відео поділився в соцмережах Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Великий Великодній обмін. Кого повернула Україна
В рамках нового обміну вдалося повернути з полону 130 захисників України, 48 з яких раніше вважали безвісти зниклими.