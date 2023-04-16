Щойно звільнений з полону куштує паску. На Великдень 130 полонених повернулися додому

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Щойно звільнений з полону куштує паску. На Великдень 130 полонених повернулися додому

5 хвилин(и) тому

Україна і Росія провели другий за тиждень обмін полоненими.

На Великдень додому повернулося 130 українських військових, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Раніше, 10 квітня, вдалося звільнити сто воїнів.

Серед звільнених на Великдень – лише солдати і сержанти.

Більшість із них потрапили в полон на Бахмутському і Соледарському напрямках.