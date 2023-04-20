Яскравий спалах і метеорит у небі над Києвом. Як це було

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Яскравий спалах і метеорит у небі над Києвом. Як це було

9 хвилин(и) тому

Близько десятої вечора 19 квітня 2023 року мешканці Києва та області побачили яскравий спалах у небі.

Державне космічне агентство каже, що це була високоенергетична акустична подія.

Найімовірніше, вважають науковці, на землю впав метеорит з потоку Ліриди.

Щороку у квітні Земля проходить крізь шлейф комети Тетчер - це і є той самий потік Ліриди. Ці метеори є надзвичайно яскравими і швидкими. Їх можна упізнати за вогняними кулями, тобто спалахами, схожими на той, який напередодні спостерігали кияни.

За даними державного космічного агентства, розрахункове місце епіцентру вибуху знаходиться в Київській області.