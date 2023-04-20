Чоткий Паца: "Після війни йду в агрономи"

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Чоткий Паца: "Після війни йду в агрономи"

1 година тому

Івана Мартинова вся Україна знає як "Чоткого Пацу".

Під час інтерв'ю місцевій телекомпанії вісім років тому він назвав підвищення курсу долара "мерзостю". Ролик з ним за лічені години став вірусним.

Ще до всенародної слави "Чоткий Паца" був учасником Майдану. Згодом Іван пішов служити в АТО.

Звільнившись з армії, встиг пожити мирним життям кілька місяців. З 24 лютого хлопець знову в ЗСУ.

Кореспондентка ВВС Ілона Громлюк поспілкувалася з "Чотким Пацою" про його життя та мрії.