Чоткий Паца: "Після війни йду в агрономи"
Чоткий Паца: "Після війни йду в агрономи"
Івана Мартинова вся Україна знає як "Чоткого Пацу".
Під час інтерв'ю місцевій телекомпанії вісім років тому він назвав підвищення курсу долара "мерзостю". Ролик з ним за лічені години став вірусним.
Ще до всенародної слави "Чоткий Паца" був учасником Майдану. Згодом Іван пішов служити в АТО.
Звільнившись з армії, встиг пожити мирним життям кілька місяців. З 24 лютого хлопець знову в ЗСУ.
Кореспондентка ВВС Ілона Громлюк поспілкувалася з "Чотким Пацою" про його життя та мрії.
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