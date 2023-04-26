Як живе Чорнобиль через рік після російської окупації

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Як живе Чорнобиль через рік після російської окупації

19 хвилин(и) тому

У 2022 році в Чорнобильську зону відчуження, яку десятиліттями консервували і намагалися вберегти від подальшого розповсюдження радіації та руйнування, вдерлись російські війська.

Вони рили окопи, будували різноманітні споруди, копали кар'єри і розграбовували адміністративні будівлі.

Місце найбільшої у світі ядерної катастрофи знову стало загрозою.

Що там відбувається через рік після того, як відступили росіяни? І які наслідки їхнього вторгнення - про це у матеріалі Романа Лебедя.