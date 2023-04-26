Як живе Чорнобиль через рік після російської окупації
Як живе Чорнобиль через рік після російської окупації
У 2022 році в Чорнобильську зону відчуження, яку десятиліттями консервували і намагалися вберегти від подальшого розповсюдження радіації та руйнування, вдерлись російські війська.
Вони рили окопи, будували різноманітні споруди, копали кар'єри і розграбовували адміністративні будівлі.
Місце найбільшої у світі ядерної катастрофи знову стало загрозою.
Що там відбувається через рік після того, як відступили росіяни? І які наслідки їхнього вторгнення - про це у матеріалі Романа Лебедя.
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