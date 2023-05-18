Як у Києві забирають будинок посольства Росії і що там буде

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Як у Києві забирають будинок посольства Росії і що там буде

1 година тому

Через майже 30 років після встановлення дипломатичних відносин між Україною та Росією вони були розірвані - у день повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

У квітні 2023 року Київська влада проголосувала забрати землю у посольства, за оренду якої Росія платила 1 гривню на рік, і розірвала договір.

Але будівля залишається у власності Росії. Депутати Київської міськради направили запит до кабміну та РНБО України, щоб націоналізувати будинок. І, можливо, у її стінах зроблять музей тероризму, каже ініціаторка – депутатка Київської міської ради Лілія Пашинна.

Посольство мало погану славу з 2014 року – тут регулярно відбувалися акції протестів. Часто з перформансами, бійками з поліцією, закиданням камінням та петардами.

До анексії Криму російські дипломати планували розширюватися – облаштовували нові офіси на київському Подолі. Тепер на місці, де могла би бути резиденція російського посла, місцеві жителі створили майданчик для вигулу собак – Песопарк.

Через дорогу - інша ділянка, відведена під офіси представництв. Тут активісти облаштували сквер "Самосад" та невеликий город.

Будь-хто може з'їсти з імпровізованих грядок овочі. Одна з організаторок руху за збереження скверу Ольга Закревська показує, як у горщиках цвіте полуниця. "Це українська земля, це наше", - каже вона.

Російська дипмісія також мала представництва у Львові, Одесі, Харкові, резиденції, культурний центр, торгове представництво, офіси Росспівробітництва та державних компаній. Перед вторгненням ці будинки спорожніли, а дипломати виїхали.