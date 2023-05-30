Дрони над Москвою: "Сильний хлопок, підскочили з дружиною"

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Дрони над Москвою: "Сильний хлопок, підскочили з дружиною"

12 хвилин(и) тому

Міністерство оборони РФ звинуватило Україну в спробі атакувати дронами Москву. Однак українська влада заявляє, що не влаштовувала нальоту безпілотників на російську столицю.

Мешканці Москви розповідають про "хлопки", які розбудили їх вночі. Російське телебачення намагається перевести увагу на інші події.