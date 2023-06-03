Що робить село із назвою Пушкіно на Закарпатті?
Що робить село із назвою Пушкіно на Закарпатті?
На Закарпатті досі існує село, назва якого перегукується із прізвищем російського поета – Пушкіна.
У селі Пушкіно Берегівського району є вулиця Пушкіна, а донедавна стояло й погруддя поета.
Нині у селі прописані 1500 людей, але половина з них - закордоном.
Тож у сільраді планують почекати повернення більшості місцевих і вже тоді гуртом вирішити, що робити з назвою.
Деякі селяни пропонують перейменувати село на Пушкиново та стверджують, що ця назва до російської культури не матиме жодного стосунку.
А ви що думаєте про таку назву?
Над матеріалом працювали Катерина Паллаг, Віктор Павлиш і Роман Лебедь.