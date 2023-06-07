Дім дитинства пішов під воду. Як у Херсоні рятують від потопу
Дім дитинства пішов під воду. Як у Херсоні рятують від потопу
"Це дуже важко прийняти", - каже Ася, дивлячись на кадри, на яких рідний їй дім іде під воду.
Зараз вона за кордоном, але юність провела у приватному будинку в районі Корабел у Херсоні.
Ця місцевість - серед тих, що найбільше постраждали від затоплення внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС.
Дівчина побачила, як рідні місця страждають від лиха, на відео, які ширять у соцмережах.