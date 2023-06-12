Звільнені території та інформаційна тиша. Що відомо про контрнаступ

Звільнені території та інформаційна тиша. Що відомо про контрнаступ

Українські військові під час наступу просунулися у районі Великої Новосілки в Донецькій області та звільнили кілька сіл, стверджують представники міноборони України. 

Раніше керівництво Росії нагородило своїх військових за знищення західної техніки.

Напрямок і масштаби українського контрнаступу поки що важко точно оцінити.

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