Звільнені території та інформаційна тиша. Що відомо про контрнаступ
Звільнені території та інформаційна тиша. Що відомо про контрнаступ
Українські військові під час наступу просунулися у районі Великої Новосілки в Донецькій області та звільнили кілька сіл, стверджують представники міноборони України.
Раніше керівництво Росії нагородило своїх військових за знищення західної техніки.
Напрямок і масштаби українського контрнаступу поки що важко точно оцінити.
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