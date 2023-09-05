Іржаві сліди Росії. Що робити з мільйоном тонн знищеної техніки

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Іржаві сліди Росії. Що робити з мільйоном тонн знищеної техніки

16 хвилин(и) тому

За півтора року повномасштабного російського вторгнення в Україні накопичилося більше 1 млн тонн металобрухту зруйнованої техніки.

Пункти вторсировини та металургійні комбінати не приймають такий метал.

Хоча Україна потребує цієї високолегованої сталі, адже саме з неї виготовляється бронетехніка.

У країнах ЄС така сировина коштує 3000 євро за тонну. А в Україні, де запаси цього брухту щодня більшають, переробка навіть не окупається.

Репортаж кореспондента ВВС Дмитра Власова.