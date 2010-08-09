Фото: повінь ''без кордонів'' у Європі
Внаслідок потужних злив у Центральній Європі розлилися ріки. Загинули 15 людей.
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Розлилася ріка Нейсе на кордоні Німеччини з Польщею
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Місто Герліц у Німеччині вода залила за кілька годин
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Наслідки повені у Чехії
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У Польщі на кордоні з Німеччиною прорвало греблю
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Німецький прикордонний знак знесло водою
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У Чехії загинуло кілька людей. Зруйновано будинки
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Повінь спричинили потужні зливи. Поблизу міста Герліц у Німеччині
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Місто Богатиня у Польщі
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Місто Богатиня у Польщі
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Місто Богатиня у Польщі
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Місто Богатиня у Польщі
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Місто Богатиня у Польщі
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Місто Богатиня у Польщі
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Місто Богатиня у Польщі
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Місто Богатиня у Польщі
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У Богатині роздають питну воду
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У східній Німеччині поблизу міста Герліц затопило монастир
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У східній Німеччині поблизу міста Герліц затопило монастир
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Біля міста Герліц у Німеччині
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У Німеччині мешканці рятують майно