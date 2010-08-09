Фото: повінь ''без кордонів'' у Європі

  • 9 серпня 2010

Внаслідок потужних злив у Центральній Європі розлилися ріки. Загинули 15 людей.

  • Розлилася ріка Нейсе на кордоні Німеччини з Польщею

  • Місто Герліц у Німеччині вода залила за кілька годин

  • Наслідки повені у Чехії

  • У Польщі на кордоні з Німеччиною прорвало греблю

  • Німецький прикордонний знак знесло водою

  • У Чехії загинуло кілька людей. Зруйновано будинки

  • Повінь спричинили потужні зливи. Поблизу міста Герліц у Німеччині

  • Місто Богатиня у Польщі

  • Місто Богатиня у Польщі

  • Місто Богатиня у Польщі

  • Місто Богатиня у Польщі

  • Місто Богатиня у Польщі

  • Місто Богатиня у Польщі

  • Місто Богатиня у Польщі

  • Місто Богатиня у Польщі

  • У Богатині роздають питну воду

  • У східній Німеччині поблизу міста Герліц затопило монастир

  • У східній Німеччині поблизу міста Герліц затопило монастир

  • Біля міста Герліц у Німеччині

  • У Німеччині мешканці рятують майно