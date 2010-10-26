Експерт Віра Агеєва - про книги 2010

Експерт Книги року Бі-Бі-Сі, професор Києво-Могилянської Академії Віра Агеєва в годинній програмі Бі-Бі-Сі "Добрий вечір з Лондона" розповідає про перші 8 книжок із "довгого списку" за алфавітним порядком, а також про книги, які привернули її увагу, з решти списку.

Експерти Бі-Бі-Сі розглядають книги по черзі, розіливши список за алфавітом: таким чином на кожну книгу пролунає відгук у радіопрограмах Бі-Бі-Сі. Окрім того, експерти читають і решту книжок зі списку і в другій половині програми розповідають про ті з них, які особливо хочуть відзначити.

Тут - сторінка Книги року Бі-Бі-Сі 2010.

Віра Агеєва розглядала такі книги в програмі 22 жовтня:

1 Іван Андрусяк, “Хто боїться зайчиків”.2 Анна Багряна, “Дивна така любов”. 3 Валерій Бобрович "Щоденник сотника Устима. Як козаки Кавказ воювали". 4 Юрій Винничук, “Груші в тісті”. 5 Леся Воронина, “Хлюсь та інші”.6 Ева Гата "Три чесноти, або казка про оріхалк" 7 Марина Гримич "Острів Білої Сови".8 Марина Гримич "Second life (Друге життя)".

Ольга Герасим'юк розгляне такі книги у програмі 29 жовтня:

9 Надія Гуменюк, "Білий вовк на Чорному шляху".10 Люко Дашвар, “Мати все”.11 Володимир Діброва, “Правдиві історії”.12 Анатолій Дністровий, “Дрозофіла над томом Канта”. 13 Олександр Есаулов "Game over". 14 Сергій Жадан, “Ворошиловград". 15 Оксана Забужко, “Музей Покинутих Секретів”.16 Олена Захарченко, “Дівчинка з химерами”.

Андрій Куликов зосередиться на таких книгах 5 листопада:

17 Олег Зіньковський, “Несамовитість".18 Міла Іванцова, “Вітражі”. 19 Олесь Ільченко, “Дерева”.20 Олександр Ірванець, "Хвороба Лібенкрафта". 21 Андрій Кокотюха, “Чужі скелети”. 22 Дара Корній, “Гонихмарник”. 23 Володимир Лис, “Століття Якова”. 24 Олег Лишега, “Друже Лі Бо, брате Ду Фу”.

Ірина Славінська розгляне такі книги 12 листопада:

25 Юрій Макаров, “Геній місця”. 26 Лілія Максименко, "Перо Маат". 27 Маріанна Малина, “Випалений шлях”. 28 Марія Матіос, “Вирвані сторінки з автобіографії”.29 Всеволод Нестайко, “Дивовижні пригоди незвичайної принцеси”. 30 Євген Положій, “По той бік Пагорба”.31 Юрій Сорока, "Іван Богун" (роман у 2 частинах). 32 Василь Шкляр, “Залишенець (Чорний Ворон).