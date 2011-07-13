І. Вакарчук - про скорочення, вступну кампанію і освіту в Україні

Ректор Львівського Національного Університету імені Франка Іван Вакарчук вважає, що політика уряду руйнує потужні наукові школи в Україні. В інтерв’ю Бі-Бі-Сі він сказав, що нинішні реформи віддаляють державу від декларованого курсу в європейський освітній простір, а провідні виші частково згортають, скорочуючи держзамовленя. Подробиці читати тут.

Іван Вакарчук, який був міністром освіти меред нинішнім керівником відомства Дмитром Табачником, сказав, що розподіл скорочення держамовлення між вишами відбувається за "дивною логікою, підправленою іншими інтересами". В міносвіти стверджують, що Львівському Національному університетові кількість бюджетних місць зменшили на 15,3 відсотка.

Роман Лебедь запитав у екс-міністра освіти, як те скорочення вплине на університет.