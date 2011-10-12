Найцікавіші події 12 жовтня у фотографіях

  • 12 жовтня 2011

Фоторепортаж про найважливіші події минулої доби в різних куточках світу.

  • Іспанія - королівська родина

    Іспанський крон-принц Феліпе (ліворуч) і його батько король Хуан Карлос на військовому параді з нагоди Дня державності.

  • Ізраїль

    Друзі і родичі ізраїльського солдата Ґілада Шаліта чекають новин про його звільнення після 5 років полону в секторі Газа.

  • Берлін

    Інженери випробовують освітлення напередодні щорічного Фестивалю світла в Берліні.

  • Судно Rena вже тиждень забруднює море нафтою

    Судно Rena, яке зазнало аварії біля берегів Нової Зеландії, вже тиждень забруднює море нафтою. Капітана судна заарештовано і висунуто звинувачення.

  • Футбол

    Пожежники гасять фаєр під час відбіркового матчу Чемпіонату Європи між збірними Сербії і Словенії. Словенці виграли 1:0.

  • Словаччина

    Прем'єр-міністр і голова парламенту Словаччини обговорюють повторне голосування за пакет фінансової стабільності.

  • Королева і Брюс Форсайт

    Популярний телеведучий, 83-річний Брюс Форсайт отримує титул лицаря за послуги в індустрії розваг і допомогу благодійним організаціям.

  • Балерина в Москві

    Балерина славнозвісного російського Большого театру. Головна сцена театру відкриється 28 жовтня після реконструкції.

  • Бірма

    Військова влада Бірми (М'янми) звільнила 150 політичних в'язнів у межах загальної амністії.

  • Таїланд

    Потоп у стародавній столиці Таїланду Аюттхаї.