Найцікавіші події 12 жовтня у фотографіях
Фоторепортаж про найважливіші події минулої доби в різних куточках світу.
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Іспанський крон-принц Феліпе (ліворуч) і його батько король Хуан Карлос на військовому параді з нагоди Дня державності.
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Друзі і родичі ізраїльського солдата Ґілада Шаліта чекають новин про його звільнення після 5 років полону в секторі Газа.
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Інженери випробовують освітлення напередодні щорічного Фестивалю світла в Берліні.
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Судно Rena, яке зазнало аварії біля берегів Нової Зеландії, вже тиждень забруднює море нафтою. Капітана судна заарештовано і висунуто звинувачення.
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Пожежники гасять фаєр під час відбіркового матчу Чемпіонату Європи між збірними Сербії і Словенії. Словенці виграли 1:0.
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Прем'єр-міністр і голова парламенту Словаччини обговорюють повторне голосування за пакет фінансової стабільності.
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Популярний телеведучий, 83-річний Брюс Форсайт отримує титул лицаря за послуги в індустрії розваг і допомогу благодійним організаціям.
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Балерина славнозвісного російського Большого театру. Головна сцена театру відкриється 28 жовтня після реконструкції.
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Військова влада Бірми (М'янми) звільнила 150 політичних в'язнів у межах загальної амністії.
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Потоп у стародавній столиці Таїланду Аюттхаї.
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Фото: у Парижі Сена вийшла з берегів
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