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Землетрус в Туреччині забрав життя сотень людей

  • 24 жовтня 2011

Рятувальні служби відчайдушно шукають людей, які опинилися під завалами після потужного землетрусу на сході Туреччини у місті Ван, що стався у неділю.